Coupe du Monde 2022 : Lewandowski loupe le coche face au Mexique

Amadou Diawara

Ce mardi après-midi, la Pologne était opposée au Mexique pour son entrée en lice en Coupe du Monde. Et malheureusement pour la bande à Robert Lewandowski, elle n'a pas réussi à faire mieux qu'un résultat nul contre Guillermo Ochoa et les siens. Et pourtant, le buteur du FC Barcelone avait une occasion en or d'offrir la victoire à son équipe.

Après la déroute de l'Argentine de Lionel Messi face à l'Arabie Saoudite (défaite 2-1), la Pologne avait un gros coup à jouer contre le Mexique. Toutefois, la bande à Robert Lewandowski (34 ans) n'est pas parvenue à battre Guillermo Ochoa, le gardien mexicain (0-0). Impérial durant toute la rencontre, Guillermo Ochoa (37 ans) a même arrêté un penalty de Robert Lewandowski (58ème). Ce samedi après-midi, le buteur du FC Barcelone aura l'occasion de se racheter face à l'Arabie Saoudite.