Mondial : 3 joueurs dont il faudra se méfier face à la Tunisie

Publié le 25 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Après l’Australie et le Danemark, l’équipe de France conclura donc sa phase de poules par un troisième et dernier match face à la Tunisie. C’est ainsi le 30 novembre prochain que les deux nations s’affronteront avant de possiblement rejoindre les huitièmes de finale. Un match qui sur le papier est à l’avantage des hommes de Didier Deschamps, mais là encore, il faudra se méfier des Tunisiens.

Avant de peut-être disputer un huitième de finale de Coupe du Monde, l’équipe de France devra donc affronter la Tunisie. Un adversaire dont se méfie d’ailleurs Didier Deschamps. « Ce n’est pas une équipe qu’on rencontre fréquemment. On verra bien. S’ils sont là, c’est qu’il a forcément de bons, voire de très bons joueurs. La Tunisie inspire le respect. On va mettre le plus grand sérieux », avait pu expliquer le sélectionneur de l’équipe de France. Bien que la France soit donc au-dessus de la Tunisie, la prudence est de mise. Et pour cause, les Tunisiens disposent de très bons joueurs, certains sont d’ailleurs bien connus du championnat de France, où ils ont déjà pu exprimer toutes leurs qualités.

Wahbi Khazri

Bien évidemment, quand on pense à la Tunisie, on pense à Wahbi Khazri. L’attaquant de 31 ans est désormais un habitué des joutes de Ligue 1. Le Tunisien s’est d’ailleurs engagé cet été du côté de Montpellier, après avoir brillé sous le maillot de l’ASSE. Dans l’Hérault, il pourra donc se préparer pour cette Coupe du Monde. Et la rencontre face à la France est déjà dans ses esprits. « Je suis très content, très excité, j'ai hâte d'y être ! J'en connais pas mal de joueurs pour les avoir côtoyés en équipe de France. On va se mesurer à l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, et c'est un challenge qui m'excite. On va vouloir montrer de quoi on est capables. J'ai confiance en mon équipe, on n'est pas favoris très loin de là », avait lâché Khazri.

Naim Sliti

Le joueur de Montpellier ne sera toutefois pas le seul danger de la Tunisie. Outre Wahbi Khazri, il y a d’autres éléments offensifs dont il faudra se méfier pour l’équipe de France. Cela vaut notamment pour Naim Sliti. Lui aussi est un visage bien connu de la Ligue 1. Passé par le LOSC ou encore Dijon, le milieu offensif de 30 ans évolue aujourd’hui en Arabie Saoudite, à Ettifaq. Et avec la sélection de Tunisie, Sliti a dernièrement livré de grosses prestations, comme face à la Guinée Equatoriale, rencontre durant laquelle il a marqué un but et offert deux passes décisives.

Youssef Msakni

Un autre attaquant de la Tunisie pourrait également poser des problèmes à l’équipe de France durant ce match de Coupe du Monde : Youssef Msakni. A 31 ans, le joueur d’Al-Arabi, au Qatar, est lui aussi un véritable danger au sein de cette sélection tunisienne avec laquelle il a déjà inscrit 17 buts en 86 matchs. Voilà donc quelques joueurs dont l’équipe de France devra garder à l’oeil pour ce 3ème et dernier match de la phase des poules de la Coupe du Monde. Rendez-vous maintenant le 30 novembre.