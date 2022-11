Coupe du monde 2022 : L’énorme sortie du clan Maradona sur Messi

Thibault Morlain

Forcément, en Argentine, la comparaison est très facile entre Diego Maradona et Lionel Messi. Alors El Pibe de Oro, c’est La Pulga qui fait aujourd’hui le bonheur de l’Albiceleste et compte tenu du talent exceptionnel de chacun, ils sont très souvent mis sur un même plan. Pour autant, il ne faudrait pas comme on l’a assuré dans le clan Maradona.

Vainqueur notamment de la Coupe du monde ou encore du Ballon d’Or, Diego Maradona fait partie des débats pour le meilleur joueur de l’histoire. Mais un autre Argentin est aussi dans les discussions : Lionel Messi. Aujourd’hui au PSG, La Pulga a remporté… 7 fois le Ballon d’Or. L’Argentin peut alors se réjouir d’avoir deux telles légendes avec Maradona et Messi.

Maradona ou Messi ?

Numéro 10, gaucher, talentueux et Argentin. Forcément, la comparaison est facile entre Diego Maradona et Lionel Messi. Depuis le début de la carrière du deuxième au FC Barcelone, le lien ne cesse d’être fait. Pour autant, cela ne devrait pas être le cas selon Diego Maradona Jr, fils du Pibe de Oro.

« Nous parlons de deux planètes différentes »