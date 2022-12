Coupe du Monde 2022 : Le top 3 des meilleurs joueurs du PSG au Qatar

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs du PSG se sont particulièrement illustrés. D'abord, Lionel Messi est parvenu à offrir un troisième sacre à l'Argentine. Ensuite, Kylian Mbappé a affolé les compteurs et mener la France en finale pour la deuxième fois consécutive. Enfin, Achraf Hakimi est l'un des grands artisans de l'épopée du Maroc au Qatar.

Ce dimanche après-midi, la France de Kylian Mbappé défiait l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde. Et l'enjeu pour les deux stars du PSG était d'offrir une troisième étoile à leur nation. Malgré un triplé et un tir au but transformé, le numéro 10 des Bleus s'est incliné face à son partenaire d'attaque à Paris. Auteur d'un doublé, et ayant inscrit lui aussi son coup de pied de réparation, Lionel Messi a remporté son duel face à Kylian Mbappé en soulevant sa toute première Coupe du Monde.

Lionel Messi devance Kylian Mbappé

Logiquement, Lionel Messi est donc le meilleur joueur du PSG lors de cette Coupe du Monde. Et malgré ses huit réalisations au Qatar, Kylian Mbappé prend la deuxième place du classement. Mais quel joueur de Christophe Galtier complète le podium ?

Achraf Hakimi au pied du podium