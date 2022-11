Coupe du monde 2022 : Le Maroc termine sa préparation avec une victoire

Pierrick Levallet

Ce jeudi, le Maroc affrontait la Géorgie pour se préparer pour la Coupe du monde. Et les hommes de Walid Regragui se sont facilement imposés sur le score de 3-0. Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal ont été les buteurs. Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont fait le plein de confiance avant le début de la Coupe du monde.

