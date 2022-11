Coupe du monde 2022 : Le Costa Rica se relance contre le Japon

La rédaction

Après avoir été humilié par l’Espagne, le Costa Rica avait à coeur de relever la tête. Mais cela ne s’annonçait pas simple face au Japon, tombeur de l’Allemagne. Finalement, au terme d’un match assez fermé, les coéquipiers de Keylor Navas ont réussi à arracher la victoire.

Ce dimanche, le Costa Rica et le Japon s’affrontaient en étant sur deux dynamiques bien différentes. Les Nippons restaient sur un exploit contre l’Allemagne, les Ticos souhaitaient se racheter après l’humiliation contre l’Espagne. Et cet affront est aujourd’hui oublié puisque le Costa Rica s’est imposé (1-0). Grâce à un but de Keysher Fuller, la bande à Keylor Navas peut toujours y croire pour les huitièmes de finale.