Coupe du monde 2022 : L’Allemagne craint déjà une énorme catastrophe

Thibault Morlain

Pour l’Allemagne, la Coupe du monde 2022 a donc commencé par une défaite. A la surprise générale, la sélection allemande s’est inclinée ce mercredi face au Japon (1-2). Un revers qui met la bande à Neuer dans une position bien délicate avant d’affronter l’Espagne pour le deuxième match. De quoi faire renaitre les cauchemars d’une élimination au premier tour comme en 2018.

Après la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine, une nouvelle surprise a eu lieu lors de la Coupe du monde au Qatar. En effet, ce mercredi, c’est l’Allemagne qui est tombée de très haut. Favoris face au Japon, les Allemands ont été renversés (2-1). Si Ilkay Gündogan avait ouvert la score su penalty, les Japonais ont réussi à inversé la vapeur dans le dernier quart. L’Allemagne débute donc le Mondial, comme en 2018, par une défaite. Et avec la victoire de l’Espagne contre le Costa Rica (7-0), les joueurs allemands vont jouer gros lors du prochain match face à la Roja. Ce sera victoire obligatoire…

Coupe du monde 2022 : Fiasco pour l’Allemagne, le vestiaire s’explique https://t.co/N8xcieg6Ep pic.twitter.com/NwkCsSHJ71 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Ce n'est pas confortable »

Le danger est donc déjà présent pour l’Allemagne qui pourrait ainsi être éliminée dès le premier tour de cette Coupe du monde. C’est ce qui était arrivé en 2018 en Russie. Et dans le vestiaire allemand, on pense bien évidemment à ce scénario. Rapporté par L’Equipe , Thomas Müller a expliqué suite à cette défaite de l’Allemagne contre le Japon : « Est-ce qu’on a à l’esprit le scénario de 2018 ? La situation peut sembler être la même avec une défaite au premier match. Ce n'est pas confortable de savoir que l'on a absolument besoin de deux victoires ».

« On a la qualité pour battre l'Espagne et le Costa Rica »