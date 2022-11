Coupe du monde 2022 : Après son exploit, l'Arabie Saoudite tombe contre la Pologne de Lewandowski

Arnaud De Kanel

Après un nul décevant face au Mexique (0-0), la Pologne a enfin démarré son Mondial. Malmenés pendant une bonne partie du match, les Polonais ont su faire preuve de réalisme pour se défaire des épatants saoudiens qui restaient sur un exploit face à l'Argentine de Lionel Messi. Très actif, Robert Lewandowski a inscrit son premier but en Coupe du monde.

Le groupe C est complétement relancé. En battant une vaillante équipe d'Arabie Saoudite 2 buts à 0 grâce à des réalisations de Piotr Zielinski et de sa star Robert Lewandowski, la Pologne a pris seule la tête de sa poule en attendant le résultat d'Argentine-Mexique ce samedi soir (20h). La qualification reste possible pour les quatre nations dans ce groupe qui reste très indécis.