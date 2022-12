Equipe de France : Dépitée, l’Angleterre fait un énorme aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans un match électrique où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, l’Angleterre est sortie perdante de son duel face à l’équipe de France (2-1). Après l’élimination des siens, Gareth Southgate a estimé que son équipe méritait mieux dans cette rencontre.

Finaliste de l’Euro il y a un an et demi, l’Angleterre était venue sur cette Coupe du monde pour s’offrir sa deuxième étoile. Après une victoire étincelante contre le Sénégal en huitième de finale, les Three Lions affrontaient l’équipe de France en quart de finale. Une rencontre au sommet minutieusement préparée par les hommes de Gareth Southgate.

Giroud a tué les espoirs anglais

Mais c’était sans compter sur l’expérience des Bleus . Malgré l’égalisation anglaise, Olivier Giroud est allé inscrire le but de la victoire à la 78ème minute. Un crève cœur pour l’Angleterre, surtout qu’Harry Kane a manqué son deuxième pénalty dans la foulée.

«La performance méritait plus»