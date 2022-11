Coupe du monde 2022 : Cette improbable annonce qui va faire bondir l'OM

Arthur Montagne

Ancien joueur de l'OM, Bafétimbi Gomis connaît également très bien l'Arabie Saoudite où il a évolué durant plus de trois ans. Et l'actuel attaquant de Galatasaray lâche une révélation surprenante en assurant que la passion saoudienne pour le football est plus importante qu'à Marseille. Une sortie qui ne va plaire aux fans de l'OM.

Depuis le début de la Coupe du monde, l'Arabie Saoudite est l'une des sensations. Et pour cause, les Saoudiens sont venus à bout de l'Argentine de Lionel Messi (2-1) en ouverture du Mondial. L'intérêt pour le football saoudien est donc au cœur des attentions. Et Bafétimbi Gomis, qui a évolué à Al-Hilal pendant plus de trois saisons, a donné son avis. Et cela risque de ne pas plaire à l'OM où il a également joué pendant une saison (2016-2017).

Plus de passion en Arabie Saoudite qu'à l'OM selon Gomis

« Je dirais plus encore, car le foot a une place plus importante. Il y a moins de musiciens, de personnes connues. Si tu es de Al-Hilal, tu ne peux pas te promener dans la rue. On m'a chéri d'amour. Car j'étais un peu le joueur qui manquait quand je suis arrivé. On a gagné la Ligue des champions avec ces gars qu'on voit arriver à maturité au Qatar. Ils se connaissent depuis des années, ont progressé ensemble », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Je suis fier d'eux»