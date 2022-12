Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, un malaise est révélé dans le vestiaire

Hugo Chirossel

Battus aux tirs au but par la Croatie, le Brésil et Neymar ne retrouveront pas Lionel Messi et l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Après cette élimination, certains joueurs brésiliens n’auraient d’ailleurs pas apprécié les choix de Tite lors de la rencontre, ce serait notamment le cas de Vinicius Jr.

Le Brésil a bien cru réussir à décrocher son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde. Mais après l’ouverture du score de Neymar en prolongation, Bruno Petkovic a égalisé, envoyant les deux équipes aux tirs au but. Une séance à l'issue de laquelle ce sont finalement les Croates qui l’ont emporté et qui affronteront l’Argentine au prochain tour.

Vinicius Jr remplacé par Rodrygo

Une fin de match à laquelle n’a pas pu prendre part Vinicius Jr. L’attaquant du Real Madrid, titulaire au coup d’envoi, a été remplacé dès la 64e minute de jeu par son coéquipier en club, Rodrygo. Une décision de Tite qui n’aurait pas du tout plu à l’international auriverde.

🚨🎖️| Viní Jr was angry at Tite’s decision to sub him off, he did not like it at all. @JorgeCPicon — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 10, 2022

Vinicius Jr n'a pas apprécié le choix de Tite