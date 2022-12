Coupe du monde 2022 : Fiasco au Brésil, Neymar envoie un énorme message à Rodrygo

Opposé à la Croatie en quart de finale de cette Coupe du monde, le Brésil était le grand favori. Malgré l’ouverture du score de Neymar, la Seleçao a vu les Croates égaliser avant de s’incliner aux tirs au but. Premier à manquer sa cible, Rodrygo a reçu un message de soutien de la part de Neymar.

Le football n’est pas une science exacte et la Croatie l’a prouvé une fois de plus. Grand favori à la victoire finale, le Brésil est tombé dès les quarts de finale face à une vaillante équipe croate. Malgré l’ouverture du score de Neymar en prolongations, les coéquipiers de Luka Modric sont revenus à la marque avant de se qualifier aux tirs au but.

Premier frappeur du Brésil, Rodrygo a vu son tir au but stoppé par le portier de la Croatie. Alors qu’il n’a même pas eu le temps de tirer, Neymar a d’emblée adressé un message de soutien à l’attaquant du Real Madrid.

🎙| Neymar: “Rodrygo assumed the responsibility, he wanted to take the penalty, he is a craque. He is not alone. We are all with him.” ❤️