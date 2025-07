Canal+ : Le coup de gueule de Daniel Riolo en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce jeudi que la Ligue a présenté sa chaine qui diffusera la Ligue 1 à compter de la saison prochaine. Cette chaine, Ligue 1+, sera distribué par différents canaux, mais pas Canal+ en revanche. De quoi faire réagir Daniel Riolo, plutôt remonté contre la chaine cryptée. C’est ainsi qu’au micro de RMC, il a poussé un violent coup de gueule contre Canal+.

Le projet évoqué depuis plusieurs semaines maintenant est désormais officiel. Après l’échec DAZN, la Ligue 1 sera diffusée la saison prochaine en majorité sur la propre chaine de la Ligue, Ligue 1+. Celle-ci a été présentée ce jeudi au grand public. On a ainsi pu découvrir les visages qu’on pourra retrouver sur celle-ci, les différents prix des offres ainsi que où on pourra la retrouver. Ligue 1+ sera notamment distribuée par DAZN, Orange, SFR, Free et Bouygues… mais pas Canal+ donc.

« Qu’on ne retourne jamais voir Canal » Aujourd’hui, le divorce semble plus que jamais acté entre Canal+ et le football français. De quoi agacer Daniel Riolo. Lors de L’After Foot, le journaliste a d’ailleurs balancé sur la chaine cryptée, lâchant en direct : « On espère tous que Canal+ propose cette chaine ? Non. Moi, j’avais cette bienveillance naturelle à l’égard de Canal avec l’espoir qu’on recolle les bouts du passé. L’attitude de Canal cet été m’a fait changer d’avis sur leur bienveillance. Je pense justement qu’ils sont malveillants à l’égard du football français, réellement. Et ils ont joué entièrement leur partition avec l’idée jamais venue d’aider le football français. Je ne souhaite qu’une chose maintenant, c’est que cette chaine marche et qu’on ne retourne jamais voir Canal ».