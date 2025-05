Canal Football Club : La terrible annonce de Pierre Ménès

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Pierre Ménès et ses anciens compagnons du « Canal Football Club », le contact est rompu, et ce depuis plusieurs années. Excepté certaines personnes comme la journaliste Margot Dumont, l'ancien chroniqueur n'a plus de nouvelles de ses anciens amis, notamment de Hervé Mathoux, avec qui il formait un duo complice.

Un scandale qui a coûté cher à Pierre Ménès. Accusé d’agissements sexistes par Marie Portolano, le chroniqueur du Canal Football Club avait suspendu jusqu’à nouvel ordre. Depuis son départ et cette affaire, le téléphone ne sonne plus. Rare sont les personnes qui prennent de ses nouvelles depuis sa mise en retrait.

Pierre Ménès rend hommage à ceux qui ne l'ont pas lâché

« Je suis ami avec Stéphane Plaza après il y en a beaucoup que je connais comme Reichmann ou Nagui. Praud ? On se voit quand il vient à la Baule. C’est quelqu’un de cultivé » a confié l’ancien journaliste.

La rupture avec Mathoux

Par contre, Ménès a perdu contact avec ses anciens complices du CFC, notamment Hervé Mathoux. « Mathoux ? Je n’ai plus de nouvelles de lui, tout le monde en tire les conclusions qu’il veut » a-t-il confié lors d’un live Insta, tout en remerciant Margot Dumont, Olivier Tallaron ou encore Laurent Pagenelli, les seuls qui n’ont pas coupé les liens.