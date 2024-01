CAN 2024 : Algérie éliminée, quiz sur son palmarès dans la compétition

Florian Barré

Ce mardi soir, la sélection algérienne a déçu tout un peuple. Battue par la Mauritanie 1-0, les Fennecs sont d’ores et déjà éliminés de la Coupe d’Afrique des nations 2024. Mais dans son histoire, ce n’est pas la première fois que l’équipe, actuellement emmenée par Djamel Belmadi, sombre dès les phases de groupe. Le10sport vous propose ainsi de tester vos connaissances à ce sujet.

Après un nul décevant face à l’Angola (1-1) et un autre face au Burkina Faso (2-2), l’Algérie s’est inclinée face à une vaillante sélection mauritanienne, qualifiée pour la première fois de son histoire en 1/8e de finale de la CAN après son succès 1 à 0 hier soir. Une situation qu’assume pleinement Djamel Belmadi, entraîneur des Fennecs , qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait : « Quand on va rentrer au bled, on verra. Pour la deuxième fois, on est sortis, j’assume entièrement cette situation ».



Fiasco à la CAN : l’Algérie dénonce https://t.co/FF9cTtwXap pic.twitter.com/hrvrrNzs6a — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

La Mauritanie ouvre son compteur à la CAN

En effet, Belmadi a fait des choix forts pour éviter une élimination prématurée comme ce fût le cas en 2021. Au coup d’envoi, le coach s’est notamment privé de son capitaine Riyad Mahrez. Décevant jusqu’alors, l’ancien joueur de Manchester City est entré en jeu à la pause, sans jamais réussir à se montrer dangereux. Du côté de la Mauritanie, c’est un exploit historique. Les Mourabitounes n’avaient jamais gagné le moindre match en Coupe d’Afrique des nations. C’est désormais chose faite !