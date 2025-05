Boycottée par le PSG, une chanteuse prend sa revanche avec l'OM !

La rédaction

Annulée au dernier moment par le PSG pour avoir porté un maillot de l’OM en concert, la chanteuse Bianca Costa a pris sa revanche au Vélodrome. Invitée pour célébrer la fin de saison marseillaise et la qualification en Ligue des champions, elle a profité de l’événement pour faire la promotion de son dernier titre, « Zone Interdite ».

Ce samedi soir avait lieu le dernier match de la saison au Stade Vélodrome, l’occasion pour l’OM d’organiser une belle fête afin de célébrer la qualification en Ligue des champions. Une soirée ponctuée par une victoire 4-2 des Olympiens, marquée par le retour à la maison de Steve Mandanda. Le gardien légendaire de l’OM a été ovationné par les supporters lors de son entrée sur la pelouse.

Bianca Costa est au Vélodrome

Pour accompagner cette belle soirée, plusieurs personnalités publiques étaient invitées. On a notamment pu apercevoir la chanteuse Bianca Costa au Stade Vélodrome. L’artiste en a profité pour faire la promotion de son dernier morceau, Zone Interdite. Une belle revanche sur le PSG. Pour rappel, une performance de Bianca Costa au Parc des Princes avait été annulée à cause d’un maillot de l’OM porté lors d’un concert.

«Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant»

La chanteuse s’était défendue sur son compte Instagram en déclarant :

« J’ai toujours porté des upcyclings avec les maillots des villes où j’allais pour faire plaisir au public, c’était toute la DA de ma première tournée. Triste qu’on vienne annuler ma prestation cinq heures avant l’événement parce qu’un tweet a été posté avec une photo d’une de ces tenues. Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant, mais bon, je ne peux rien faire. Je ne vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois, et malgré cela je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision. »