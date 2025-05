Bertrand Latour change de chaîne, le grand transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les médias aussi connaissent une période de mercato comme les clubs de football. Et l'un des transferts qui a fait le plus parler au sein des chaînes de sport est celui de Bertrand Latour. Le journaliste a en effet quitté La Chaîne L'EQUIPE pour rejoindre Canal+, ce qui enchante Hervé Mathoux.

L'été dernier, Bertrand Latour quittait la Chaîne L'EQUIPE pour rejoindre Canal+ où il participe au Canal Football Club le dimanche ainsi qu'au Canal Champions Club les soirs de Ligue des champions. Et Hervé Mathoux, qui est aux commandes de ces deux émissions, se réjouit de l'arrivée de son nouveau collègue.

Mathoux ravi de travailler avec Latour

« Recruté l'été dernier, il a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émissions. C'est un journaliste avec un réseau, des infos, beaucoup de travail en amont et il est aussi bon débatteur. Il montre qu'on peut assumer des positions fortes, mais toujours argumentées. Il tient en éveil un plateau, amène de la contradiction, mais avec un petit sourire qui nous rappelle qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux », se réjouit-il dans les colonnes de L’EQUIPE.

Mais l’été dernier, Canal+ a également accueilli Margot Dumont qui s’occupe du rôle de journaliste de bord de terrain. Un transfert également salué par Hervé Mathoux : « Recrutée également l'été dernier, elle respire foot, a une vraie proximité avec les acteurs. On l'a vu sur Barça-Inter (mercredi, 3-3), elle amène aussi son côté polyglotte. Elle a enchaîné des interviews en espagnol, italien, allemand et assuré la traduction simultanée. Quand Hansi Flick parle en allemand, il peut dire plus de choses. »