Ballon d'Or : Lionel Messi se fait fracasser !

Alexis Brunet

Lionel Messi a remporté lundi soir un huitième Ballon d'or. Mais l'attribution de cette récompense a l'Argentin a beaucoup fait parler. Certains pensent que c'est Erling Haaland qui aurait dû l'emporter ou bien Kylian Mbappé. Pour Mauricio Pinilla, en tout cas, le sacre de l'ancien attaquant du PSG est un scandale.

Fort de sa victoire à la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a mis la main sur un huitième Ballon d'or. Certains voient dans ce sacre une forme de logique, quand d'autres y voient une aberration. Le débat est ouvert, quand l'on voit la saison record réalisée par Erling Haaland, ou bien les très bonnes prestations de Kylian Mbappé par exemple.

Mauricio Pinilla ne comprend pas le sacre de Messi

L'attaquant chilien Mauricio Pinilla fait partie des gens qui ne comprennent pas la victoire de Lionel Messi. L'ancien joueur du Genoa a exprimé son opinion pour ESPN . « Si tu gagnes le Ballon d’Or en jouant en MLS, c’est qu’on est devenu fous… Ou que la MLS est devenue une puissance mondiale… »

Lionel Messi n’a pas pardonné au PSG https://t.co/3eDiSvv1P5 pic.twitter.com/JKS68iSUmK — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

La Coupe du monde comme seul référentiel ?