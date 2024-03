Voilà les pires tirages pour l’OM et le PSG

Arnaud De Kanel

Le printemps européen se poursuit pour l'OM et le PSG, derniers représentants français dans les deux meilleures compétitions européennes à savoir la Ligue des champions et l'Europa League. Ce vendredi, les deux rivaux vont connaitre leurs adversaires à l'occasion du tirage au sort effectué par l'UEFA, mais ils ne sont pas les seuls clubs de Ligue 1 concernés puisque le LOSC s'est également qualifié. Le 10 Sport vous dresse la liste des équipes à éviter pour nos clubs français.

Il y aura bien un club français présent dans chaque Coupe d'Europe pour tenter d'aller chercher une place en demi-finale. Alors que le PSG avait acquis sa qualification la semaine passée, l'OM et le LOSC ont fini le travail jeudi soir malgré de grosses frayeurs pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Ils vont connaitre leurs adversaires ce vendredi.

OM : «Incompréhensible», il balance sur Longoria https://t.co/YwgQgbRdQy pic.twitter.com/JfkykIs1QZ — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Du lourd attend le PSG mais...

Tout débutera à partir de 12h avec pour commencer, la plus prestigieuses des trois compétitions européennes, la Ligue des Champions. Le PSG sera donc fixé assez rapidement. Les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent à tout prix éviter Manchester City, tenant du titre et grandissime favori à sa propre succession, ainsi que le Real Madrid qui, même dans ne mauvaise soirée, s'en sort toujours dans cette compétition. Le Bayern Munich et le FC Barcelone semblent un cran en dessous et à portée du PSG. En revanche, les Parisiens devront de préférence éviter l'Atletico Madrid, l'adversaire piège par excellence. Décevant sur la scène européenne par rapport à ce qu'on voit en Premier League, Arsenal est capable de se métamorphoser et le collectif bien huilé des Gunners pourrait faire mal au PSG. Malgré tout, le club de la capitale peut très bien s'en sortir en tombant sur le Borussia Dortmund qu'il avait affronté en poules et qui est bien moins armé que les six autres.

L'OM aura du mal a être verni

Facile vainqueur à l'aller (4-0), l'OM a frôlé la catastrophe face à Villarreal. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu la manche retour mais ils sont tout de même qualifiés pour le tour suivant et connaitront leur adversaire à partir de 13h. Et à l'inverse du PSG qui peut espérer sur un Borussia Dortmund qui est largement à sa portée, l'OM devra affronter à coup sûr une grosse équipe. Il faudra en priorité éviter deux clubs qui n'auraient pas fait tâche dans le dernier carré de la LDC, Liverpool et l'imbattable Bayer Leverkusen. Vient ensuite l'AC Milan qui sur le papier ne boxe pas dans la même catégorie que l'OM. Ensuite, aucune des autres équipes semblent inférieures aux Phocéens , même si sur la forme actuelle, il serait préférable pour les Olympiens de tirer Benfica ou l'Atalanta. Il reste également West Ham qui évolue dans le championnat le plus relevé du monde, la Premier League, ainsi que l'AS Roma qui marche sur l'eau depuis que Daniele De Rossi a succédé à José Mourinho. L'OM peut donc s'attendre à du très lourd.

Le LOSC peut rêver