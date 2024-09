ASSE : Après l’humiliation, le vestiaire se prend un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Méconnaissable, l'ASSE s'est trouée face à l'OGC Nice, ce vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1 (8-0). Après la rencontre, Olivier Dall'Oglio a évoqué un profond sentiment de honte, partagé aussi par Huss Fahmy, l'un des nouveaux patrons du club. Ce dernier s'est rendu dans le vestiaire après le coup de sifflet final pour vider son sac.

L’ASSE est redescendue de son nuage. Une semaine après une victoire prometteuse face au LOSC (1-0), le club stéphanois s’est écroulé face à l’OGC Nice. Au cours de la première période, les Verts étaient déjà menés de six buts. Jamais une équipe n’avait encaissé autant de buts en Ligue 1. L’ASSE est rentrée dans l’histoire, mais pas par la bonne porte. Après le coup de sifflet final, Olivier Dall’Oglio est apparu abattu devant les journalistes présents en salle de presse.

Dall'Oglio désabusé après cette défaite

« C’est le sentiment de honte (qui prédomine, NDLR) », a lancé Dall’Oglio après la rencontre. « On n’est pas fiers du tout de ce qu’on a produit. Moi le premier, l’ensemble des joueurs, tout le monde. Maintenant on est ensemble, on sait que ça va être compliqué. On est passé complètement à travers. On a oublié les bases dans le football: les courses, gagner des duels, être ensemble, être en bloc » a confié le coach de l’ASSE.

Le ton est monté dans le vestiaire

Un discours partagé par Huss Fahmy. Vice-président exécutif de Kilmer Sports Ventures, nouveaux propriétaires de l’ASSE, il s’est rendu dans le vestiaire après la fin de la rencontre pour s’adresser aux joueurs. Le dirigeant n’est pas venu pour remonter le moral de ses troupes, bien au contraire. Selon les informations de Get French Football, le bras droit d’Ivan Gazidis a voulu partager son sentiment de honte et a appelé à une prise de conscience après cette lourde défaite en Ligue 1. Loïc Perrin a également pris la parole et espère une réaction dès la prochaine journée, face au FC Nantes.