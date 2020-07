Foot - Tottenham

Tottenham : Mourinho satisfait après la victoire sur Arsenal

Publié le 12 juillet 2020 à 21h40 par La rédaction

Désormais 8e de Premier League, Tottenham a battu Arsenal 2-1 au Tottenham Stadium, et se repositionne dans la course à l’Europe. Et José Mourinho en a profité pour faire le point…