Foot - Tottenham

Tottenham : Antonio Conte affiche ses ambitions XXL !

Publié le 8 mars 2022 à 10h06 par P.L. mis à jour le 8 mars 2022 à 10h09

Après le lourd succès de Tottenham contre Everton ce lundi (5-0), Antonio Conte a envoyé un message fort à ses joueurs, les invitant à donner le maximum pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.