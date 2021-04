Foot - Tottenham

Tottenham : Mourinho met en garde Ndombélé !

Publié le 4 avril 2021 à 9h55 par K.V.

Si les relations entre José Mourinho et Tanguy Ndombélé semblent s'être améliorées, l'entraîneur de Tottenham a de nouveau émis quelques critiques à l'encontre de son joueur.