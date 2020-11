Foot - Tottenham

Tottenham : José Mourinho lance un avertissement à Pep Guardiola

Publié le 21 novembre 2020 à 16h40 par La rédaction

En marge de la rencontre opposant Tottenham à Manchester City ce samedi, José Mourinho a noté la progression de son équipe depuis sa prise de fonctions et affiche sa confiance avant d’affronter le manager contre lequel il a été le plus tenu en échec au cours de sa carrière.