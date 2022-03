Foot - Tottenham

Tottenham : Antonio Conte fixe un énorme objectif pour la fin de saison !

Publié le 19 mars 2022 à 22h24 par P.L.

D'ici la fin de saison, Antonio Conte espère atteindre le Top 4 de Premier League avec Tottenham. L'entraîneur italien s'est d'ailleurs montré plutôt confiant concernant son objectif.