Manchester United : Pogba heureux du résultat face au PSG

Publié le 21 octobre 2020 à 11h50 par La rédaction

Pour l’ouverture de sa campagne de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné à domicile face à Manchester United (1-2). Remplaçant au coup d’envoi, Paul Pogba a participé au succès des siens, et se réjouit de ce succès important.