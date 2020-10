Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjær justifie l’absence de Cavani

Publié le 19 octobre 2020 à 23h21 par La rédaction mis à jour le 19 octobre 2020 à 23h23

Edinson Cavani, passé du Paris Saint-Germain à Manchester United lors du dernier mercato, ne va pas refouler la pelouse du Parc des Princes ce mardi, à l’occasion de l’ouverture de la Ligue des Champions.