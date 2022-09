Foot - Manchester United

Passé par le PSG, il craque totalement et insulte Ronaldo

Passé par plusieurs clubs européens et non des moindres, Daniel Alves a côtoyé certains des plus grands joueurs de l'histoire à l'image de Lionel Messi, et en a affronté comme Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs ont régulièrement été opposés en Liga lorsque le Brésilien évoluait au Barça et le Portugais au Real Madrid. Et Daniel Alves lâche d'ailleurs une punchline sur le quintuple Ballon d'Or.

Partout où il est passé, Daniel Alves a laissé une trace, mais c'est probablement au FC Barcelone qu'il a été le plus impressionnant. A la Juventus, puis au PSG, le Brésilien était sur le déclin, mais lors des huit saisons de son premier passage au Barça, Daniel Alves était clairement une référence à son poste. En tant que latéral droit, il s'est d'ailleurs retrouvé au marquage de Cristiano Ronaldo lors des Clasicos contre le Real Madrid. Et le Brésilien reconnaît, à sa manière, que ce n'était pas de tout repos.

«Ce bât*** ne vous laisse pas respirer une seconde »

« Cristiano Ronaldo est l'adversaire le plus difficile que j'aie affronté. Ce bâtard ne vous laisse pas respirer une seconde. C’est une machine à buts », assure l'ancien latéral du FC Barcelone et du PSG dans une interview accordée à ESPN avant d'être invité à trancher entre Pelé et Lionel Messi. Et bien qu'il ait évolué avec La Pulga , Daniel Alves n'hésite pas une seconde.

