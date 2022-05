Foot - Mercato

Mercato : Retour à Manchester pour Anthony Martial !

Publié le 25 mai 2022 à 11h14 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2022 à 11h16

Prêté sans option d’achat au FC Séville, le président du club Andalou, José Castro, a confié ne pas vouloir conserver Anthony Martial à l’issue de la saison…

Rien ne va plus pour Anthony Martial ! Indésirable du côté de Manchester United, l’attaquant français avait été prêté, cet hiver, au FC Séville. Cependant, une nouvelle blessure a gâché l’expérience andalouse de Martial, qui ne trouvera le chemin des filets qu’une seule fois en 12 rencontres. Une partie de saison qui n’a forcément pas convaincu la direction sévillane de prolonger son prêt. Le directeur du club l’a confirmé dans une interview donnée à Canal Sur : « Ça ne peut pas être autrement, on a fait un effort important. C'est un joueur qui a montré sa valeur, mais qui n'a pas su s'adapter, il a eu plusieurs blessures. C'était un pur prêt et il reviendra à United. Il n'a pas joué comme nous le voulions, je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché ». Martial va donc, à l'issue de la saison, retrouvé les Red Devils et tentera de se relancer ailleurs.