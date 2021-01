Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer complètement séduit par Cavani !

Publié le 30 janvier 2021 à 9h40 par La rédaction

Débarqué librement à Manchester United en provenance du PSG, Edinson Cavani semble faire l'unanimité chez les Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer est lui aussi sous le charme de sa recrue estivale.