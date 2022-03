Foot - Manchester United

Manchester United - Malaise : Rangnick met les choses au clair pour Ronaldo !

Publié le 6 mars 2022 à 23h42 par P.L.

Touché à la hanche, Cristiano Ronaldo a assisté, impuissant, à la défaite de Manchester United sur la pelouse de Manchester City ce dimanche (4-1). Mais alors que quelques doutes s'installeraient quant à la réelle nature de cette blessure, Ralf Rangnick a fait passer un message clair.