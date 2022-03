Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo reçoit un énorme hommage... de Guardiola !

Publié le 5 mars 2022 à 18h05 par P.L.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Cristiano Ronaldo traverse une période délicate. Mais pour Pep Guardiola, le Portugais est toujours une énorme menace pour les autres équipes.