Manchester United : Rojo revient sur son clash avec Ibrahimovic…

Publié le 16 février 2020 à 15h58 par A.D. mis à jour le 16 février 2020 à 15h59

Lors d’un match de Ligue Europa en mars 2017 contre Rostov, Marcos Rojo s’est pris le bec avec Zlatan Ibrahimovic. L’Argentin est revenu sur son altercation avec le géant suédois.