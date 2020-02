Foot - Manchester United

Manchester United : Paul Pogba peut compter sur un soutien de taille !

Publié le 13 février 2020 à 23h10 par La rédaction

Opéré de nouveau à la cheville, Paul Pogba sera absent de nombreuses semaines. Mais l'international français peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier Geoffrey Kondogbia.