Foot : Manchester United

Manchester United : Edinson Cavani est impatient de retrouver Thiago Silva !

Publié le 11 octobre 2020 à 17h40 par La rédaction

Arrivé libre à Manchester United dans les derniers instants du mercato, l'Uruguayen, Edinson Cavani, s’est dit ravi de pouvoir lutter en Premier League avec son ancien capitaine au PSG, Thiago Silva engagé à Chelsea.