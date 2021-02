Foot - Manchester United

Manchester United : Cavani monte au créneau pour... la Ligue 1 !

Publié le 25 février 2021 à 10h42 par La rédaction

La Ligue 1 est-elle inférieure à d'autres championnats ? Edinson Cavani refuse d'y croire et plaide en faveur des différences entre chaque championnat.