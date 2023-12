Cristiano Ronaldo poussé vers la sortie, ça vire au fiasco

Arnaud De Kanel

Cristiano Ronaldo a vécu une année 2022 douloureuse. Ecarté par Erik ten Hag, le Portugais avait alors accordé une interview fracassante à Piers Morgan où il s'en était pris à son nouvel entraineur. Suite à cela, son contrat avait été rompu par des Red Devils qui ne font que plonger depuis son départ.

Pour Erik ten Hag, les maux de Manchester United s'expliquaient d'une seule façon : Cristiano Ronaldo. Arrivé à l'été 2022, le coach néerlandais avait rapidement fait comprendre à son attaquant qu'il n'entrait pas dans ses plans. Une guerre d'ego avait alors commencé entre les deux hommes et la fracture atteignait son point culminant lors de l'interview de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan. Erik ten Hag avait finalement eu gain de cause puisque Manchester United avait rompu le contrat de CR7 . Mais depuis le départ de Ronaldo, ça ne va pas mieux pour les Red Devils .

Le Manchester de ten Hag sombre

Manchester United est la risée du monde du football depuis le début de la saison. Derniers d'une poule plus qu'abordable, les Red Devils ont sombré en Ligue des champions et ils sont déjà éliminés de toutes compétitions européennes. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'ils y regoûtent de sitôt car ils commencent à être distancés en championnat. De nouveau battu par West Ham samedi, Manchester United a concédé sa 13ème défaite de la saison. Il s'agit tout simplement du pire démarrage du club depuis 1930. Erik ten Hag, qui avait tout fait pour se séparer de Cristiano Ronaldo, est logiquement sur la sellette. Un simple retour de bâton pour un entraineur de plus en plus déconnecté, en atteste sa sortie d'après-match.

La sortie lunaire de ten Hag