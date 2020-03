Foot - Manchester City

Manchester City : Quand Eliaquim Mangala s’enflamme pour le professeur Guardiola !

Publié le 30 mars 2020 à 18h07 par La rédaction

Ayant côtoyé Pep Guardiola entre deux prêts à Manchester City, Eliaquim Mangala a eu l’occasion d’être entraîné par le technicien espagnol n’a pas tari d’éloges pour le coach des Skyblues.