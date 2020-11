Foot - Manchester City

Manchester City : Pep Guardiola pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 8 novembre 2020 à 23h10 par H.G.

Très remonté après la rencontre ayant opposé Manchester City à Liverpool au cours de laquelle Trent Alexander-Arnold s’est blessé, Pep Guardiola a vivement critiqué la gestion de la Premier League et le fait qu’elle n’autorise pas cinq changements par match.