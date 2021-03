Foot - Manchester City

Manchester City : Pep Guardiola félicite Manchester United après le derby !

Publié le 7 mars 2021 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2021 à 23h58

Manchester United a mis fin à la série de Manchester City ce dimanche lors du derby (2-0). Après la rencontre, c'est un Pep Guardiola très fair-play qui a tenu à féliciter les Red Devils.