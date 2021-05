Foot - Manchester City

Manchester City : Les confidences de Mahrez sur Kanté avant la finale de Ligue des champions !

Publié le 16 mai 2021 à 23h55 par La rédaction

Après avoir été coéquipiers à Leicester City, N'Golo Kanté et Riyad Mahrez se retrouveront en finale de la Ligue des Champions opposant Chelsea à Manchester City le 29 mai prochain. Avant la rencontre, l'Algérien s'est exprimé sur sa relation avec le Français.