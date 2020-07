Foot - Manchester City

Manchester City : Guardiola tire la sonnette d’alarme pour le Real Madrid !

Publié le 19 juillet 2020 à 23h10 par La rédaction

À quelques semaines de recevoir le Real Madrid pour le compte du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, Pep Guardiola estime que ses joueurs de Manchester City devront élever leur niveau de jeu pour battre les Espagnols.