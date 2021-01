Foot - Premier League

Manchester City : Guardiola s'enflamme pour Sterling !

Publié le 15 janvier 2021 à 23h40 par La rédaction

Ce mercredi, Raheem Sterling a poursuivi sa série noire sur les penaltys lors de la victoire 1-0 de Manchester City face à Brighton. Pep Guardiola a tenu à lui adresser un message très clair, assurant un soutien sans faille à son ailier de 26 ans.