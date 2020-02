Foot - Manchester City

Manchester City : Guardiola répond aux éloges de Zidane !

Publié le 25 février 2020 à 22h55 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane n’a pas hésité à affirmer ce mardi que Pep Guardiola était « le meilleur entraîneur du monde », l’entraîneur de Manchester City a répondu à son homologue du Real Madrid.