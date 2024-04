Haaland vit un calvaire, Guardiola monte au créneau !

Benjamin Labrousse

Fantomatique face au Real Madrid (3-3) mardi soir en Ligue des Champions, Erling Haaland traverse une mauvaise passe. L’attaquant norvégien paraît clairement moins en réussite ces derniers temps, ce qui n’inquiète pourtant pas Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City a affiché son soutien envers le buteur de 23 ans ce vendredi en conférence de presse.

Erling Haaland dans le dur ? 2ème de la dernière édition du Ballon d’Or, le phénomène norvégien semble moins en réussite ces derniers matchs. Auteur d’un formidable quintuplé face à Luton Town en FA Cup le 27 février dernier, le Cyborg de 23 ans n’a inscrit que deux buts depuis. Haaland a même laissé transparaître de gros signes de frustration sur la pelouse du Santiago Bernabeu face au Real Madrid mardi soir (3-3), symboles de la mauvaise période que traverse actuellement le sérial buteur de Manchester City.

Mbappé - Haaland : Il met fin au débat en direct ! https://t.co/kWaFRxFL6O pic.twitter.com/Fy1XRaQhNM — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

« Il a des choses à améliorer dans le jeu »

Toutefois, Pep Guardiola ne s’affole clairement pas concernant Erling Haaland. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Luton ce samedi (16h), l’entraîneur des Citizens est monté au créneau lorsqu’il a été interrogé sur la méforme du numéro 9. « C'est un jeune joueur. Il a des choses à améliorer dans le jeu. Comme un joueur de 23 ans qui peut avoir des marges de progression, mais c'est plus l'équipe qui compte que lui. Nous avons marqué 3 buts » , a lâché l’Espagnol, relayé par l’Equipe .

« C'était donc une position difficile »