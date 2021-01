Foot - Manchester City

Manchester City - Malaise : Guardiola se prononce sur le cas Laporte

Publié le 20 janvier 2021 à 11h40 par La rédaction mis à jour le 20 janvier 2021 à 11h43

Depuis la défaite 2-0 de Manchester City contre Tottenham en mi-novembre, Aymeric Laporte ne fait plus partie des titulaires en défense centrale. Le Français, en concurrence avec John Stones, n’a pour l’instant plus été convaincant aux yeux de Pep Guardiola. Une méforme qui proviendrait seulement de Laporte selon le technicien espagnol.