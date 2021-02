Foot - Liverpool

Liverpool : La désillusion de Klopp après cette terrible série !

Publié le 20 février 2021 à 23h05 par A.D.

Opposé à Everton ce samedi, Liverpool s'est incliné pour la quatrième fois de rang en championnat. A l'issue de la rencontre, Jürgen Klopp a tenté d'expliquer cette nouvelle défaite et la mauvaise série de ses Reds.