Liverpool : Pep Guardiola apporte son soutien à Jürgen Klopp

Publié le 17 février 2021 à 9h22 par La rédaction mis à jour le 17 février 2021 à 9h28

La saison est compliquée pour Jürgen Klopp. Malgré sa victoire face au RB Leipzig ce mardi (2-0), Liverpool n’est plus aussi dominateur que l’année passée. Après avoir obtenu le soutien des supporters des Reds, le technicien allemand a reçu un très beau message de Pep Guardiola.