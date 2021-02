Foot - Liverpool

Liverpool : Jürgen Klopp capitule déjà…

Publié le 13 février 2021 à 17h50 par La rédaction

Distancé en Premier League, Liverpool s’est une nouvelle fois incliné face à Leicester City ce samedi (1-3). Un échec qui vient mettre un terme aux espoirs de titre des Reds en championnat selon Jürgen Klopp.