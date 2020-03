Foot - Liverpool

Liverpool : Jürgen Klopp dézingue la tactique de l’Atlético !

Publié le 12 mars 2020 à 9h32 par G.d.S.S. mis à jour le 12 mars 2020 à 9h35

Alors que Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions mercredi soir, Jürgen Klopp s’en est pris au style de l’Atlético de Madrid.